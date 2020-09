Fátima Lopes encantou esta terça-feira os espetadores com o look escolhido para marcar presença no programa 'A Tarde é Sua', da TVI.

Dona de um corpo escultural, a apresentadora arrasou com um vestido preto justo ao corpo e de corte midi.

"Com um vestido preto nunca me comprometo", escreveu a apresentadora ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia do look completo.

