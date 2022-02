José Cid esteve no programa '5 Para a Meia Noite', da RTP1, e a dada altura foi-lhe colocada a seguinte questão de uma seguidora do Instagram: "Com quem é que não aceitava fazer um dueto?".

Logo de seguida o cantor respondeu Bárbara Bandeira, explicando a sua escolha.

"Era com a Bárbara Bandeira porque ela disse que nunca faria um dueto comigo", justificou o cantor.

