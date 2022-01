Infetada com a Covid-19, Fernanda Serrano passou o Ano Novo em casa com os filhos e longe do namorado - Ricardo Pereira. Porém, a atriz não deixou de viver uma noite feliz e até com direito a surpresas.

O personal trainer atirou fogo de artifício à porta de casa de Fernanda Serrano, tal como revela a própria ao divulgar as imagens do momento, que pode ver na galeria, na sua conta oficial de Instagram.

"Quando o amor me surpreendeu ontem à porta de minha casa, assim", começou por afirmar.

"Obrigada, meu amor. Daqui a uma semana abraço-te. E bom Ano Novo com a nossa cumplicidade de sempre", declarou ainda.

Já na manhã do dia 2 de janeiro, Fernanda Serrano revelou imagens únicas dos filhos, ao revelar os desejos para o ano 2022, e revelou estar pronta para vencer a Covid-19. "Hoje voltei à Vida e acordei num novo Ano! A Covid levou-me o paladar, mas não me levou as memórias, sobretudo as boas", atirou.

