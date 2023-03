Cristina Ferreira começou a semana com um visual no mínimo arrojado. Tendo em conta a chuva que se faz sentir esta segunda-feira, a apresentadora da TVI apostou num look preto e arrojado, com destaque para algumas das peças.

A comunicadora conjugou uma saia com uma abertura à frente com um casaco de mangas em balão. Cristina apostou ainda nuns collants de rede e botas de cano subido.

O visual é da marca JiJil.

Ora veja:

