Uma clínica médica de Manhattan está a processar Macaulay Culkin, alegando que o ator lhes deve uma quantia de 1500 dólares (cerca de 1200 euros).

De acordo com o Page Six, a Manhattan Endoscopy Center diz que “prestou serviços médicos e/ ou hospitalares profissionais e/ou suprimentos”, a pedido da estrela de 'Sozinho em Casa', segundo o processo que foi apresentado em tribunal esta quarta-feira. No entanto, não terá pago as despesas.

Por isso, agora a clínica está em tribunal por causa da conta que não foi paga e juros que remontam a 17 de maio de 2018.

Leia Também: Vídeo mostra roubo dos cães de Lady Gaga. "Ajudem-me, fui baleado"