Ser famoso não traz somente vantagens. Que o diga Noel Gallagher, o vocalista dos Oasis, que durante uma refeição em Ibiza foi surpreendido por algumas pessoas, embora pareça não ter ficado muito contente.

Gallagher almoçava com a família quando acabou reconhecido pelos clientes do restaurante, que de seguida decidiram cantar o tema 'Wonderwall', um dos mais conhecidos da banda britânica.

No vídeo, já viral nas redes sociais, o artista parece ter ficado envergonhado, tendo apenas aplaudido no final. A família do músico, no entanto, entrou na brincadeira e também cantou.

