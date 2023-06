Cláudio Ramos foi questionada por Maria Botelho Moniz sobre o rumores de que estaria para casar.

A dada altura durante o 'Dois às 10', esta quinta-feira, a apresentadora perguntou ao colega e amigo: "Li num site que vais casar".

"Não vou casar, não tenho noivo, não tenho ninguém", responde desde logo Cláudio Ramos, colocando tudo em 'pratos limpos'.

"Sabes o que foi? No outro dia estávamos aqui a conversar com o casal do 'Casamento Marcado' e eu disse à Ana e ao Ivo que não era capaz de me casar assim - bateram-lhe à porta e apaixonou-se pelo Ivo. Eu casava com a pessoa por quem estava apaixonado. [Mas] não me telefonem, eu não vou casar, não tenho namorado para casar", esclareceu.

