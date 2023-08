Cláudio Ramos teve um dia menos positivo esta terça-feira, dia 8 de agosto, e usou as redes sociais para partilhar uma fotografia sua captada durante a emissão do 'Dois às Dez', o programa das manhãs da TVI que apresenta ao lado de Maria Botelho Moniz, e uma reflexão, na qual fala dos "ignorantes do teclado", que enviam mensagens ofensivas.

"Tive um dia lixado. Também os tenho e não raras vezes. Quem me segue não tem que saber, não tem que levar com os meus amargos de boca. Com as minhas frustrações!", começou por escrever o apresentador.

"Quando alguém desse lado escreve um comentário ou me manda uma mensagem fora de tom não sabe o que vai encontrar aqui nem o que pode desencadear. Nas redes sociais agride-se só porque querem ter um palco, e isto deveria ser punido. Severamente punido. Não são apenas perfis falsos que o fazem. Não se enganem! Gente com família, amigos, trabalhos, também usam as redes como caixote do seu lixo emocional", continuou, afirmando que essas pessoas se sentem "importantes porque alguém escuta a opinião que dão aqui mas que não teriam coragem de dar na cara, porque são cobardes. Na net esta gente dá a sua opinião sem medo nem vergonha".

Por fim, o apresentador sublinha ainda que Portugal não consegue controlar este problema e censura ainda o "palco" que é dado aos "ignorantes do teclado", que lhes enche "o ego medíocre".

