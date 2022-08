No programa 'Dois às 10', desta segunda-feira, 22 de agosto, um dos temas comentados na crónica social foi a visita que Georgina Rodríguez fez ao santuário de Fátima, conforme partilhou na sua conta de Instagram.

Não ficando indiferente ao assunto, Cláudio Ramos deu a sua opinião sobre as imagens que a companheira de Cristiano Ronaldo partilhou no Instagram.

"Cada pessoa vive a fé à sua maneira, agora acho que para o documentário… acho que Nossa Senhora de Fátima, onde quer que esteja, não é grande apologista deste tipo de coisas", afirmou.

"Há um espécie de bom senso que nos tem de guiar a todos. A publicação desta fotografia, antes do documentário, alvitra uma série de coisas que são desagradáveis. É muita espetacularidade para algo tão espiritual", continua.

"Isto é a antítese do que a igreja pede. A igreja pede não à ostentação, não à vaidade, não ao ego. Isto é o que lá está. Não estou a criticar, estou apenas a dizer que acho que não se deve usar a igreja para uma coisa destas", completa, notando que se as imagens tivessem sido partilhada depois da estreia do documentário de Georgina, talvez não dessem tanto nas vistas.

Veja a opinião do apresentador.

Leia Também: Portugal. Georgina Rodríguez no Santuário de Fátima