Cláudio Ramos assumiu-se como um "homem de rotinas" numa partilha que fez com os seguidores da sua página de Instagram. Descrevendo o seu dia a dia, que começa sempre às seis da manhã e que termina depois das 23h, recheada pelo 'Dois às 10' - programa que apresenta com Cristina Ferreira - e pelo 'Big Brother', o apresentador evidenciou o seu lado organizado.

"Sou de rotinas. Gosto de as manter. Sinto falta delas quando não as tenho e quando as tenho muitas vezes seguidas reclamo", confessa.

"Sou chato com tudo, mas acima de tudo comigo. Zango-me muitas vezes comigo, aborreço-me e reclamo de mim. Talvez isso faça parte da minha rotina, talvez seja a forma que tenho de me espicaçar, de me chamar a atenção, de não me perder ou de me manter na linha", confessa ainda

"Alguns dos meus dias são cópia do que vivi ontem, antes de ontem ou antes de antes de ontem. Não sei até que ponto é disciplina, se é só teimosia ou proteção. Não sei. Um dia saberei a resposta! Talvez aconteça com todos. Até contigo", termina.

Nesta partilha, o apresentador revelou-se feliz pelo facto do seu livro, 'O Rapaz', continuar no top de vendas.

