Esta sexta-feira, véspera de Natal, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam no programa 'Dois às 10' o primeiro-ministro, António Costa, e a sua mulher, Fernanda Tadeu.

Num registo pautado por alguma informalidade, o apresentador atreveu-se a questionar o chefe do executivo sobre como tem lidado com as emoções ao longo da batalha contra a Covid-19.

"Permita-me esta pergunta. Não estou aqui para falar de política, mas acho que a pandemia também mostra muito o lado humano de quem está à frente do país, isso é claro. Alguma vez chorou?", questionou.

Perante a hesitação do primeiro-ministro, o apresentador reforçou: "Aquela sensação de impotência, de quero mas não consigo. Todos descarregamos".

"Acho que a Fernanda é capaz de explicar isso melhor... Mas eu herdei do meu lado paterno uma sobriedade na expressão dos sentimentos que é em público e em privado", admitiu António Costa.

"Guarda tudo para dentro. É preciso quase a saca-rolhas perceber o que lhe vai na alma, sobretudo quando está triste", acrescentou a mulher.

