Isabel Figueira foi uma das convidadas que esteve hoje, 1 de dezembro, no programa 'Dois às 10', na TVI. Juntamente com Cláudio Ramos, um dos apresentadores, os dois protagonizaram um momento no mínimo divertido.

Tal aconteceu quando Cláudio queimou a língua ao provar uns croissants feitos em direto.

Ao dar conta do sucedido, Cristina Ferreira não conteve as gargalhadas.

"Queimei a boca toda, vou estar um fim de semana sem sabor a nada", disse o comunicador.

"Vocês são glutões, metem logo tudo na boca!", atirou Cristina.

Veja o momento aqui.

