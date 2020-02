Cláudio Ramos esteve esta terça-feira pela primeira vez na nova casa do 'Big Brother 2020' - o regresso do mais famoso reality show da TVI, do qual este será apresentador.

Cláudio não conseguiu esconder a emoção ao deparar-se com a nova casa onde irá decorrer o formato, tal como o próprio contou nas suas redes sociais.

"Isto sou eu a contemplar emocionado o que vi ontem. O 'Big Brother' não me deixa ainda contar nem mostrar, porque é zeloso da sua casa, mas posso garantir que nunca - NUNCA- se viu nada assim. Quando a descobrirem, juro que vão sentir-se como eu", desvendou para já o apresentador.

Recorde-se que Cláudio Ramos foi escolhido como anfitrião do programa devido ao seu talento como apresentador, mas também por ser fã do formato e por até já ter participado como concorrente numa das edições de 'Big Brother'.

Leia Também: A primeira fotografia de Cláudio Ramos no 'Big Brother'