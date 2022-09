Cláudio Ramos partilha, ao final de cada dia, os destaques do 'Dois às 10' que apresentou de manhã. Esta quarta-feira, o comunicador destacou a história de duas jovens e fê-lo contando um pouco da sua própria experiência.

Mafalda e Carolina, duas estudantes, foram convidadas do programa da TVI e Cláudio Ramos, ao recordar a conversa que teve com ambas, mostrou-se indignado com os preços das rendas praticados a estudantes em todo o país.

"Não é justo que se arrendem quartos a preços de casas, que se fature em cima da extrema necessidade deles, que se brinque com os sonhos, que se ache que por serem ‘os filhos dos outros’ qualquer coisa serve. Não é justo", começou por dizer.

"Eu sei o que é não ter dinheiro para estudar. Eu sei o que é querer mais e não conseguir. Eu sei o que é contar tostões para que o dinheiro estique. Eu sei as conversas que se têm em casa por causa disto. Eu sei a frustração de não se poder ir, com a certeza que se tem tudo para a viagem… Talvez por isso me cause tanta revolta a exploração que se faz em torno dos jovens que querem estudar fora da sua área de residência. É uma escandalosa vergonha, com a cumplicidade dos que se dizem bons samaritanos e batem com a mão no peito", atirou.

"Não é fácil o processo de mudar de terra, chegar sozinho… e fica mais difícil ainda se passarem estes dias desconfortáveis e preocupados com o sacrifício que os pais estão a fazer, sabendo que vão ficar privados de muita coisa na terra deles, para que os filhos sigam o sonho de um futuro melhor", acrescentou, falando de seguida do caso da sua filha.

"Trabalho muito para que a minha filha tenha a tranquilidade necessária para encarar a vida académica. Outros pais trabalharão muito mais do que eu e não o conseguem fazer. Acho injusto. Tremendamente injusto! A educação é a base de tudo. Não deveria ser um privilégio ter acesso a ela", sublinhou.

