Cláudio Alegre recorreu às suas redes sociais há cerca de dois anos para assumir publicamente que tinha procurado ajuda profissional para tratar o "início de um esgotamento". Esta fase da sua vida ficou aparentemente resolvida, mas os problemas psicológicos e emocionais voltaram recentemente a manifestar-se.

"Sei que muitos de vocês enviam-me mensagens diárias de força para me encorajarem e para que me sinta melhor. Sei que falei em off com alguns de vocês e disse que não me sentia bem. Voltei a ter uma recaída, perdi o sono, perdi o apetite e pedir-me um pouco algures pelos meus pensamentos", conta, garantindo que voltou a procurar ajuda médica.

"Voltei a procurar ajuda, voltei a encontrar-me comigo mesmo nem que seja para estar no silêncio. Preciso de me escutar porque a alma voltou a dar sinais em forma física", lamenta.

O antigo concorrente da 'Casa dos Segredos', casado com Cristiana Jesus, explica não estar a fazer este desabafo para preocupar os fãs, "nem ser egoísta ao ponto de não dizer nada".

"Aquilo que tenho sentido são fraquezas, medos e fragilidades que ficaram colocadas de lado ao longo deste tempo. E que as coloquei de parte por achar que ficaria melhor se me refugiasse no trabalho", conta.

"Talvez achasse eu que ao ocupar a minha cabeça com trabalho a minha alma acalmasse por não ter tempo sequer para pensar ou sentir isso, mas aconteceu o efeito contrário. Tenho estado muito cansado ultimamente. A minha cabeça não me dá descanso e não me deixa sossegar a alma. Aos poucos vou ficar bem, eu próprio quero fazer por isso ainda que o meu psicológico esteja muito ressentido", terminada, não sem antes garantir: "Não irei desistir de mim".

