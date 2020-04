Em dezembro do ano passado, Cláudia Vieira deu as boas-vindas a Caetana, a primeira filha em comum com João Alves, e que se veio juntar a Maria, de 10 anos, da relação passada com Pedro Teixeira.

Passados quatro meses da chegada da bebé, a mãe babada não podia estar mais orgulhosa da forma como a primogénita a acolheu. Algo que enalteceu numa publicação nas redes sociais, realizada esta quarta-feira.

"Passa rápido mesmo... Esta fotografia já foi há três meses, foi na visita da minha amiga Marisa Martins cá a casa!! A interação destas duas só cresceu desde então e deixa-me embevecida", escreveu na legenda de uma fotografia das suas meninas.

