Em tempos de pandemia, Cláudia Vieira lembrou as coisas que realmente importam na vida. Sem dúvida que a família é uma delas, por isso, a atriz não deixou de evidenciar uma importante data que comemorou recentemente.

"Nestes dias atribulados nem partilhei com vocês que esta minha pequena já completou 11 meses realmente o tempo voa... Ela e a sua fiel companheira que não se largam", afirmou na legenda da publicação, na qual a pequena Caetana surge muito bem acompanhada pela cadela.

Importa notar que a menina é fruto do atual relacionamento da atriz com João Alves. A artista é ainda mãe de Maria, da anterior relação com Pedro Teixeira.

