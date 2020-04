Cláudia Vieira atingiu uma nova conquista nas redes sociais, mais concretamente na sua conta oficial de Instagram. A atriz chegou esta sexta-feira, dia 3, à meta de um milhão de seguidores.

"Hoje somos um milhão. Obrigada a todos os que estão desse lado. Talvez seja um clichê, mas gosto verdadeiramente de vos ter por aí", escreveu a estrela da SIC, que resolveu assinalar a data com diversas montagens fotográficas que mostras as várias fotografias que desde 2014 partilha com os seus seguidores.

