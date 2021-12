Claudia Schiffer e o marido, Matthew Vaughn, regressaram aos eventos públicos e a 'desfilar' numa red carpet esta segunda-feira, dia 6 de dezembro, em Londres.

A modelo, de 51 anos, acompanhou o marido, de 50, à estreia do último filme do renomado cineasta britânico - 'The King's Man: The First Mission'.

O casal, que completa 20 anos de casamento em maio de 2022, posou para os fotógrafos de braço dado e sempre de olhar cúmplice. Já Claudia Schiffer deu provas da sua excelente forma física ao eleger para a ocasião um vestido justo comprido, que deixou em grande destaque as suas curvas.

