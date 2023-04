Cláudia Raia surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia única. A atriz brasileira posou nua com o filho bebé, Luca, ao colo e também sem roupa.

"Dos papéis da minha vida, ser mãe é o meu preferido", escreveu a artista na legenda do referido registo fotográfico.

De recordar que Cláudia Raia foi mãe pela terceira vez aos 56 anos no passado mês de fevereiro. O menino é fruto da relação com Jarbas Homem de Mello. A atriz é também mãe de Enzo, de 26 anos, e Sophia, de 20, ambos frutos do anterior relacionamento com Edson Celulari.

