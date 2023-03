Cláudia Raia presenteou os seguidores do Instagram com duas novas fotografias nas quais posa com o filho recém-nascido, o bebé Luca, e o seu marido, Jarbas Homem de Mello.

"Me nutrindo de amor com os meus meninos", pode ler-se na legenda dos registos.

Uma das imagens, que pode agora ver na galeria, destaca-se por mostrar a atriz brasileira, de 56 anos, a amamentar o bebé enquanto o marido aparece deitado ao seu colo.

Luca, o terceiro filho de Cláudia Raia, nasceu a 11 de fevereiro deste ano. O bebé veio juntar-se aos outros dois filhos da atriz, Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, ambos frutos de um anterior relacionamento com Edson Celulari.

