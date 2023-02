Cláudia Raia presenteou os seguidores do Instagram na manhã de domingo, 26 de fevereiro, com novas fotografias do filho recém-nascido.

A atriz brasileira, atualmente com 56 anos, mostrou-se com o bebé Luca ao colo.

"Ai que delícia de cheirinho do Lucino", declarou, mostrando-se absolutamente rendida.

A esta imagem junta-se uma outra na qual o companheiro de Cláudia, Jarbas Homem de Mello, surge igualmente com o filho ao colo.

"Bom dia. Grude com o meu pai", lê-se no registo.



© Reprodução Instagram/ Cláudia Raia

© Reprodução Instagram/ Cláudia Raia

Luca, o terceiro filho de Cláudia Raia, nasceu a 11 de fevereiro deste ano. O bebé veio juntar-se aos outros dois filhos da atriz, Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, ambos frutos de um anterior relacionamento com Edson Celulari.

Leia Também: 'O Triângulo': Reveladas novas pistas e os nomes dos concorrentes