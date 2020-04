Esta terça-feira, dia 14, Paolla Oliveira completa 38 primaveras, data que não passou despercebida a muitos amigos. Ora, uma das pessoas que fez questão de homenagear a atriz brasileira foi Cláudia Raia, através de uma bonita publicação nas suas redes sociais.

"Hoje é dia desse espetáculo de mulher que a profissão me deu o prazer de conhecer e virar minha filhota do coração. Desejo tudo que há de melhor nesse mundo para minha Kukla. Que pai do céu continue a abençoar-te como tem feito desde sempre e te deixe sempre pertinho de mim, saúde saúde saúde, amo-te para sempre", afirmou na legenda de uma série de fotografias onde as duas aparecem.

Veja a publicação:

Leia Também: Paolla Oliveira recorda momento de dança e deixa fãs de 'boca aberta'