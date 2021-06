Sophia Raia, filha de Cláudia Raia e Enzo Celulari, prepara-se para abandonar o ninho para ir estudar fora, mas antes teve a oportunidade de se juntar à mãe um desafio profissional.

Mãe e filha deram voz a duas personagens do filme de animação 'Luca', que vai estrear no Brasil no dia 18 deste mês, na plataforma Disney+.

Nas suas redes sociais, Cláudia Raia mostrou-se radiante em poder abraçar este desafio ao lado da filha, de 18 anos. "Porque num filme para família, a gente está também a trabalhar em família", afirmou.

