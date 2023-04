Cláudia Nayara vive uma fase difícil. Na sua página oficial de Instagram foi feito um comunicado por parte de um familiar da figura pública a dar conta de uma emergência hospitalar. Vale notar que, recentemente, durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha, esta revelou ter sido diagnosticada com um cancro do colo do útero.

"Começo por dizer que é alguém familiar da Cláudia que está a comunicar! A Cláudia está neste momento num estado muito crítico. Obrigada ao INEM e aos bombeiros. Tu vais sair desta", lê-se numa mensagem.

Vale notar que Cláudia Nayara ficou conhecida nas redes sociais pela forma como vendia produtos de moda, uma vez que costumava cantar nos vídeos. Recentemente, esta também foi detida pela polícia, acusada de comercializar produtos contrafeitos e de fraude fiscal.



© Instagram - Cláudia Nayara

