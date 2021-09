A Sport Zone apresentou a sua campanha de regresso às aulas num evento para pais e filhos, que contou com a presença das duas embaixadoras da marca Cláudia Borges e Francisca Pereira.

O evento teve lugar no Hello Park, em Lisboa e para além das embaixadoras estiveram também presentes diferentes influenciadoras digitais como Mariana Delgado, Mariana Seara Cardoso, Mafalda Magalhães, Marta Rodrigues (Birras em Direto), Vânia Gabriel, Sara Mieiro, Ana Dida (Dido&Co), Maria Vaz Almada e Marta Leitão (Chvnge), que vieram acompanhadas pelos seus filhos.

Veja aqui as fotos do evento:

O início de setembro marca sempre um novo início, novos desafios, novas aprendizagens e amizades, quer para os mais novos quer para os pais que também enfrentam um novo ano letivo. Este ano, o mote foi dado pela Sport Zone num evento onde o objetivo foi recordar e reforçar o melhor do regresso à escola, a diversão, a superação e a alegria que poder partilhar todas estas experiências.

Ao chegar ao evento, mães e filhos encontraram uma pop-up store Sport Zone, onde para além de ficarem a conhecer a coleção de produtos da marca para este regresso às aulas recolheram o seu kit para iniciar as atividades. A coleção tornou-se real e acompanhou os mais novos numas horas de aventura por um circuito de arborismo, cenografados com elementos dos principais filmes da Marvel. No circuito, super-heróis fantasiados ajudaram as crianças, dando dicas e incentivando a conclusão do percurso.

E como o regresso às aulas é também um período desafiante para os pais, a Sport Zone quis assegurar que o foco não esteve só nos mais novos. Enquanto estes completavam o desafio as mães foram direcionadas para uma área chill out onde usufruíram de uma aula de Yoga e posteriormente um workshop sobre parentalidade, com as embaixadoras como convidadas especiais.

No final do evento, como no final de um dia de aulas, mães e filhos reencontram-se. Neste momento foi-lhes entregue um certificado de conclusão do desafio. Está assim declarado que todos estão prontos para enfrentar mais um regresso às aulas de energia renovada e mangas arregaçadas para encarar todos os desafios do novo ano letivo.