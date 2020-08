Cláudia Borges seguiu o exemplo de várias celebridades portuguesas e no verão de 2020 elegeu Porto Santo, na ilha da Madeira, para as suas férias em família.

"Ilha Dourada. A magia, a calma, a tranquilidade, a energia desta ilha são incríveis", escreve a apresentadora do programa 'Fama Show' nas suas redes sociais.

E é também nas suas páginas oficiais que a apresentadora tem partilhado com os seus seguidores as melhores imagens destes dias de descanso na companhia do marido, Samuel Fortuna, e dos dois filhos de ambos, Rodrigo e Carolina.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

Leia Também: Férias de Sara Sampaio em Portugal continuam. Agora no Gerês