É sempre difícil quando as nossas personagens favoritas morrem, mas nem sempre o motivo se prende com o guião... Na verdade, muitas vezes são os próprios atores que matam as suas personagens. Seja porque querem sair do filme ou série, ou mesmo como condição preliminar antes de aceitarem o papel.

Por exemplo, sabia que Harrison Ford desejou durante décadas matar Han Solo?

Nesta galeria vai descobrir quem foram os atores que pediram para que as suas personagens morressem.

