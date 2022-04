O que seria dos filmes sem música? Mesmo os filmes mudos tinham música ao vivo a acompanhar e, desde então, a banda sonora do cinema moderno tornou-se um elemento essencial do cinema contemporâneo.

Em filmes como 'Pulp Fiction' ou 'Black Panther', por exemplo, a música tornou-se tão memorável quanto os próprios filmes. Isso é verdade em 'O Rei Leão', o clássico de animação de 1994 com canções de sucesso como 'Hakuna Matata' e 'Can You Feel the Love Tonight?'

Como deve saber, 'O Rei Leão' teve um remake de grande orçamento, com vozes de Beyoncé, Donald Glover e uma série de artistas de classe mundial. Naturalmente, o elenco recriou canções do filme original, dando um toque único a algumas melodias da nossa infância.

Além do mais, Beyoncé produziu The Gift, um álbum de acompanhamento com novas músicas dela, de Jay-Z, e até mesmo da sua filha Blue Ivy Carter. Clique para revisitar 'O Rei Leão', assim como as bandas sonoras de filmes mais icónicas de sempre.

