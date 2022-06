Decorreu no final de maio a apresentação do novo projeto de Cifrão, o primeiro livro do artista, 'GPS'.

Este é um projeto pedagógico de orientação vocacional e profissional. O objetivo deste novo trabalho é "facilitar a construção de projetos vocacionais e profissionais, sensibilizando e dotando os jovens de ferramentas que os auxiliem no processo de desenvolvimento vocacional".

Um livro para os alunos do 3.º ciclo de escolaridade do ensino básico e secundário, que além do livro tem "três letras de músicas compostas para o projeto e uma dramatização".

"O livro integra três histórias ficcionadas, mas com a maior proximidade possível à realidade, sobre 'autoconhecimento no processo de desenvolvimento vocacional e profissional', 'alternativas de percursos formativos e ofertas existentes' e 'aprendizagem ao longo da vida'. Após a leitura de cada uma das histórias, o leitor poderá explorar, em três capítulos informativos, conceitos, curiosidades, exercícios e dados estatísticos sobre as temáticas supracitadas. Diagnóstico vocacional, processos de tomada de decisão, plano de carreira de futuro, construção de um projeto vocacional, entre outros", diz a nota enviada às redações.

Veja na galeria algumas imagens do dia da apresentação do projeto, que decorreu no dia 26 de maio, em Sintra.

