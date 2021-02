Cifrão volta a organizar uma nova iniciativa para levar a dança e o exercício físico a casa dos portugueses.

O artista e a Arcade Dance Center vão lançar este sábado, 20 de fevereiro, uma iniciativa cujo o objetivo é ter um dia preenchido com dança: 24h a Dançar by Água Monchique.

Um evento que vai decorrer através do Instagram do bailarino e coreógrafo, onde vão ser transmitidas "24 horas de aulas de dança, com os mais prestigiados professores nacionais", como destaca o comunicado enviado às redações.

Entre muitos estilos, no próximo sábado quem quiser vai poder participar nas aulas com cada uma a durar 40 minutos.

"A cereja no topo do bolo vai ser a aula das 22h, onde se vai recriar um verdadeiro ambiente de discoteca, com bailarinos, uma atuação live e DJ. E o dresscode será Glam Night", adianta ainda a nota.

“Dançar não só aquece alma, como espanta todos os males", afirma Cifrão.

