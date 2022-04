Chris Rock subiu ao palco do clube de comédia Comedy Cellar, em Nova Iorque, na noite de terça-feira, 5 de abril, e deixou o público desanimado ao recusar-se a falar sobre o estalo que levou de Will Smith na cerimónia dos Óscares.

"Baixem as vossas expectativas. Não vou falar sobre essa m****", disse, segundo cita uma fonte do Page Six.

No centro de uma das maiores polémicas de Hollywood, o comediante continua sem comentar o episódio, mesmo sabendo que o público anseia uma reação.

Na passada semana, no rescaldo da cerimónia dos Óscares, Chris Rock deu um espetáculo em Boston e afirmou que "ainda estava a processar" o que tinha acontecido, mas não se prolongou sobre o tema.

Este breve comentário permanece a sua única reação à polémica que se gerou depois de ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith e que desagradou Will Smith.

O ator não gostou que a mulher, doente com alopecia, fosse comparada à personagem de Demi Moore no filme 'G. I. Jane', de 1997, e respondeu com uma agressão física.

