Chris Rock já se encontra recuperado depois de ter testado positivo para a Covid-19 no passado mês.

"Voltei do mundo dos mortos! Tive Covid. Tive a filha da p*** da Covid. Raios", afirmou o comediante na abertura do espetáculo do músico Robert Glasper no Blue Note Jazz Club.

Rock e o humorista Dave Chappelle surpreenderam Glasper quando decidiram aparecer "sem avisarem, apresentando-o", revelou uma fonte ao Page Six.

"Não foi tão difícil como ser negro, mais esteve perto... é por isso que toda a gente tenta evitar", brincou ainda Chris deixando o público a rir às gargalhadas como descreve a mesma fonte.

