Chris Hemsworth contou com o apoio dos três filhos e da mulher, Elsa Pataky, quando foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood.

Esta quinta-feira, dia 23 de maio, o ator foi fotografado com a mulher e dois dos filhos, os gémeos Sasha e Tristan, de 10 anos, durante a cerimónia de homenagem. De acordo com a People, a filha mais velha, India Rose, de 12 anos, também esteve presente mas não tirou fotografias.

O pai de Chris Hemsworth, Craig Hemsworth, e a mãe, Leonie Hemsworth, também estavam na cerimónia e tiraram fotografias com o ator. Veja na galeria.

