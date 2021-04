Chris Brown está a ser processado por uma antiga empregada depois do cão do artista, alegadamente, ter atacado a irmã desta funcionária.

A queixa foi apresentada ao Tribunal Superior de Los Angeles por Patricia Avila e a respetiva irmã, Maria, que estavam a limpar a casa da celebridade no dia 12 de dezembro de 2020 quando o ataque aconteceu.

Até à data, o animal era mantido noutro espaço da propriedade pelo que nunca tinha interagido com as funcionárias. O animal, cuja raça é pastor-do-cáucaso, ter-se-á atirado a Maria quando esta foi ao quintal para limpar o aspirador.

Patrícia ouviu a irmã a gritar e correu de imediato em seu auxilio. Quando chegou viu Maria coberta de sangue e a chorar. Os serviços de urgência foram chamados ao local.

Maria foi atacada num dos olhos e no braço, o que levou a que fosse submetida a duas cirurgias.

Agora, ambas as irmãs exigem que Chris Brown pague uma indeminização monetária pelos danos causados, nomeadamente, as despesas médicas e ainda as consequências a nível psicológico.

