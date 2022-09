O dueto 'No Air' é um dos que marca os anos 2000 no que diz respeito à musica Pop. Catorze anos depois do lançamento da canção, Chris Brown e Jordin Sparks voltaram a interpretá-la.

Tudo aconteceu em Las Vegas no passado dia 27 de setembro, durante o último espetáculo da tour de Chris Brown.

Nos vídeos que já estão a correr o mundo, os dois cantores são acompanhados pelo público, que ainda se recorda de toda a letra.

Confira o momento abaixo:

Leia Também: Chris Brown dá os parabéns a Rihanna após cantora ser mãe