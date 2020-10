Chiara Ferragni revelou, esta segunda-feira, dia 12, o sexo do segundo bebé. Foi através da rede social Instagram que deu a saber que espera uma menina.

A notícia foi dada num vídeo em que o filho, Leo, de dois anos, diz que espera uma irmã. Também o companheiro, Fedez, aparece nas imagens.

A empresária italiana anunciou estar grávida pela segunda vez no dia 1 de outubro e a bebé é também fruto do casamento com o rapper, com quem trocou alianças em setembro de 2018.

