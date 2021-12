Chiara Ferragni é uma das maiores influenciadoras digitais do mundo cujos visuais não passam despercebidos. Ainda esta semana, por exemplo, a comunicadora italiana deu nas vistas com um look bastante arrojado, nomeadamente um macacão em renda preto - e transparente - que conjugou com lingerie escura.

Partilhando imagens deste look na sua conta de Instagram, onde tem mais de 25 milhões de seguidores, Chiara notou: "Pronta para o vosso julgamento".

A influencer mostrou assim que estava preparada para todas as críticas negativas que surgissem. Contudo, foram as apreciações positivas que predominaram.

