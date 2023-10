Cher é um dos maiores ícones musicais, contudo, esta sempre foi bastante crítica em relação a si mesma.

"Não sou uma fã da Cher, mas gosto de o fazer [cantar]", afirmou em declarações à revista Paper, numa entrevista divulgada esta semana.

"Nunca gostei assim tanto da minha voz. Se pudesse escolher, provavelmente teria outra, mas não dá. Herdei a voz da minha mãe", afirma.

Para a artista, a sua voz é "estranha". "Parece a de um homem, não a de uma mulher. Estou no meio", sublinhou.

No mesmo sentido, a cantora confessa que nunca se sentiu satisfeita com alguns dos seus maiores sucessos. "Fiz tantos álbuns. Alguns que achei que eram bons não tiveram êxito e outros com os quais nem estava entusiasmada tiveram", completa.

