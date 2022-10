Kylie Jenner foi vista com a filha mais velha, Stormi, de quatro anos, em Los Angeles, na tarde de quinta-feira, como relata o Daily Mail.

Quem acabou por ficar no centro das atenções foi mesmo a pequena Stormi. Cheia de estilo, com um look preto, a peça que mais se destacou foi a mala BY FAR que segurava e que custa 465 dólares, mais de 400 euros.

As imagens deste momento já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

