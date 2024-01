Ao que à família principesca do Mónaco diz respeito, o casamento de Alberto e Charlene é sempre aquele que está sob os holofotes, tendo já sido escrito em diversas ocasiões que este estaria prestes a ruir.

No entanto, os príncipes do Mónaco continuam juntos e a protagonizar momentos em família, como aconteceu recentemente no aniversário de Charlene. Segundo indica o jornal francês Voici, o enlace que estará prestes a terminar é o de Charlotte Casiraghi, sobrinha de Alberto, que estará separada de Dimitri Rassam, pai do seu segundo filho.

De acordo com o citado meio, após sete anos de romance e quatro de casamento, o casal decidiu separar-se. Terá sido a filha de Carolina de Mónaco quem tomou a decisão.

Segundo fonte próxima do casal, que falou com o jornal francês, a princesa criticou o realizador, de 42 anos, por não estar suficientemente presente. "O Dimitri, que se tornou num dos maiores produtores franceses, passa o tempo a trabalhar. Eles não tinham vida familiar e isso era difícil para ela", acrescentou.

De recordar que o casal tem um filho em comum, Balthazar, de cinco anos. Charlotte tem ainda um filho mais velho, Raphaël, de 10 anos, fruto da sua anterior relação com Gad Elmaleh.

