O ator Charlie Hunnam falou abertamente sobre um episódio pessoal que envolveu natureza, abelhas… e genitália.

Numa conversa com o portal Empire, o artista, de 39 anos, afirmou ser fã incondicional de campismo e lembrou uma aventura que correu pessimamente.

“Houve uma tarde em que fui à procura de lenha e, à medida que me baixei, dei um pontapé sem querer num ninho de vespas, daquelas bastante grandes e amarelas, muito agressivas. Não paravam de me atacar e, ao aperceber-me que estavam a entrar por baixo da minha roupa, decidi tirar toda a roupa que tinha vestido e deixar apenas os ténis para fugir. Isso não as impediu de continuar a atacar e as minhas partes baixas foram a parte do corpo que mais sofreu”, contou.

Curiosamente, acrescentou ainda, este episódio foi a materialização de um pesadelo que costumava ter ao longo dos últimos vinte anos. No entanto, depois do pesadelo se tornar realidade, a verdade é que Charlie Hunnam não voltou a sonhar com este episódio.

