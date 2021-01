São escassas as vezes que Charlene do Mónaco aceita dar entrevistas ou falar publicamente sobre a esfera privada. Contudo, desde que casou com o príncipe Alberto, que a antiga nadadora olímpica já se viu obrigada a esclarecer vários rumores.

Recentemente deu uma entrevista à revista francesa Point de Vue e não escapou a algumas questões sobre o casamento. À semelhança dos testemunhos passados, Charlene quis deixar claro que o casamento vai de vento em popa e garantiu que está "a mil por cento com o marido".

Questionada ainda se é feliz, transpareceu que tem bons e maus momentos, tal como toda a gente. "Mas sou feliz tal como sou, preenchida com tudo o que vivo, sei que sou muito privilegiada", rematou.

Charlene e Alberto do Mónaco trocaram alianças em 2011, e desde que subiram ao altar que a relação é alvo de rumores instabilidade, que a princesa desmente constantemente. O casal tem dois filhos, os gémeos Gabriella e Jacques, de seis anos.

