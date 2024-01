Dia de festa para a família real do Mónaco!

A princesa Charlene celebra o seu 46.º aniversário, uma data que a Casa Real assinalou nas redes sociais com a partilha de uma nova fotografia da mulher do príncipe Alberto.

"Feliz aniversário a Sua Alteza Sereníssima a Princesa Charlene", pode ler-se na legenda de uma fotografia na qual aparece apenas o rosto da princesa, que esboça um sorriso.

De recordar que Charlene nasceu na África do Sul e foi nadadora olímpica. Casou-se com o príncipe Alberto em 2011 e três anos mais tarde nasceram os filhos do casal, os gémeos Jacques e Gabriella.

Na galeria recorde algumas fotografias da princesa, desde o tempo em que era ainda nadadora, até aos dias de hoje.

