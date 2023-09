A princesa Charlene do Mónaco parece ter perdido a paciência em relação às notícias que têm saído consecutivamente na imprensa e que dão conta, como já é hábito, de um suposto afastamento entre ela e o marido, Alberto do Mónaco.

"Está tudo bem com o nosso casamento", começou por dizer a princesa, numa entrevista à News24. "Acho os rumores cansativos e não consigo perceber de onde vêm. Parece-me que alguns meios de comunicação ou pessoas querem ver-nos separados", acrescenta, reafirmando que os dois não se separaram.

Por fim, a princesa também falou sobre as imagens que dela são publicadas na imprensa nas quais aparece em diversos compromissos institucionais. onde muitas vezes surge com um rosto mais sério ou com aspeto melancólico. "Se há mil fotos minhas num evento, eles escolhem uma em que estou a olhar para baixo ou sem sorrir e depois dizem que pareço desconfortável ou infeliz", afirmou.

