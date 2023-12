Ljubomir Stanisic esteve hoje, 5 de dezembro, na Rádio Renascença, tendo respondido às perguntas mais inconvenientes da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

Uma das questões lembrou uma polémica que surgiu em 2019, quando o chef terá chamado Cristina Ferreira de azeiteira.

"A certa altura chamaste azeiteira à Cristina Ferreira. No fundo é inveja porque ela partindo do mesmo ingrediente faz mais dinheiro do que tu?", questionou-se.

"Não sei se lhe chamei azeiteira (...) porque há muitas pessoas que não leem livros, que encontram santos nos sapatos e não sei onde e fazem muito dinheiro que depois são super simpáticas e humildes", comenta.

O cozinheiro explica que a expressão surgiu depois de saber que uma figura pública, que estava a passar férias num barco na Ilha Formosa - onde vivem pescadores de quem é grande amigo - ter recusado uma oferta destes.

"Foram a um barco onde estava uma dessas figuras públicas a quem chamei azeiteira de férias, levaram-lhe um petisco (...) para esse barco e foram recusados e mandados embora", relata.

"Essa coisa afetou-me muito e eu, a partir daí, chamo a essas pessoas que são humildes e humanas azeiteiros, seja ela, seja quem for. Não tratei pessoalmente a ela, tratei em geral", esclarece.

Veja o vídeo:

Leia Também: Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo arrasam em apresentação do 'Dança'