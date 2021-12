César Mourão surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar esta terça-feira uma rara fotografia da mulher que preenche o seu coração: Joana Lousão.

"Armada em poser e com o telefone todo partido", escreveu o ator e humorista na legenda do registo, que mereceu por parte do seguidores os mais rasgados elogios.

César Mourão e João Lousão namoram há vários anos e têm dois filhos em comum, Xavier e Martim. O rosto da SIC é ainda pai de uma menina, Marina, fruto de uma anterior relação.

Leia Também: César Mourão deixa mensagem a Carlos M. Cunha: "Já o carreguei às costas"