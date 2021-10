Depois de Sara Matos, a Associação Sara Carreira volta a recorrer às suas redes sociais para anunciar o nome de mais um embaixador famoso que acaba de juntar-se ao projeto.

"Já interpretou vários personagens, apresentou e fez humor. César Mourão, um artista com uma experiência multifacetada, estreia-se agora num novo papel: o de embaixador da Associação Sara Carreira", pode ler-se na conta oficial de Instagram do projeto criado pela família Carreira em homenagem a Sara.

"É com muito orgulho que anunciamos a chegada do recém-galardoado com um Globo de Ouro, pela SIC, à nossa família. Para que mais sonhos aconteçam", lê-se ainda no anúncio.

'Sementes do Futuro' é o programa que irá mostrar quem são os 21 jovens escolhidos para receberem as bolsas de estudo entregues pela Associação Sara Carreira. O formato estreia dia 1 de novembro, na SIC.

Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu num trágico acidente de viação em dezembro de 2020.