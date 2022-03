César Matoso, antigo concorrente da 'Casa dos Segredos', surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao filmar-se completamente nu.

O fadista posou diante do espelho, tapando apenas as partes íntimas com um emoji.

A partilha serviu ainda para o algarvio, que recentemente voltou a namorar com Gabriela Santana, provar que se encontra em excelente forma física. César submeteu-se, após abandonar o programa da TVI, a uma lipoaspiração para retirar gordura acumulada na zona da barriga.

