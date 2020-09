Esta quarta-feira, dia 23, foi a grande estreia de Cristina Ferreira na TVI com o seu novo programa 'O Dia de Cristina'.

Uma vez mais, como aliás já era esperado, a apresentadora surgiu com um conceito inovador, marcando a diferença pelo cenário.

Contudo, a verdade é que este não agradou a toda gente. Tal poderá ser verificado pelos comentários de alguns dos seus seguidores no Instagram.

"O cenário realmente mais parece de um programa noturno... E quão sentido faz ter fotos do programa feito na SIC na parede?", questionou um admirador.

"Desiludido com este cenário. E o conteúdo acaba por ser o mesmo que na SIC", evidenciou mais um. "Assim bem star wars, para combinar com o cenário nave espacial", ironizou outro seguidor. "Estava tão melhor na SIC. Um programa com bom gosto, cenário bonito e boa construção do guião. Este é tudo ao contrário", concluiu mais um.

Concorda com estas opiniões?

